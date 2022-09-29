Стало известно, сколько россиян захотели сдаться в плен ВСУ за последние 10 дней: что гарантирует им Украина

Украина получили уже более 2000 обращений от россиян по поводу сдачи в плен ВСУ. Эти обращения начали поступать с 18 сентября.

Украина гарантирует российским военным полное соблюдение Женевских конвенций при условии сдачи в плен.

Об этом спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко сообщил на брифинге 29 сентября.

Он пояснил, что этот проект создан специально для российских военных, не желающих выполнять преступные приказы руководства страны и участвовать в войне против Украины.

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Уже отработан алгоритм сдачи в плен: российские бойцы могут обратиться по телефонам горячей линии или передать информацию о себе в чат-боте в Telegram.

"После обращения состоится определенная процедура, где будет оговорено, как, каким образом и где российский военный сможет сдаться в плен. Но о самой процедуре – как, что и где – я вам рассказать не могу", – сказал журналистам представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Матвиенко подчеркнул, что Украина гарантирует пленным полное соблюдение Женевских конвенций: трехразовое питание, медицинскую помощь и возможность связываться с родственниками.

"Конечно, что с мобилизацией в Российской Федерации количество звонков только увеличивается", – заметил спикер проекта "Хочу жить".

В то же время он не назвал точное количество сдавшихся в плен ВСУ. Ведь до сих пор продолжаются некоторые спецоперации.

Заметим, чтобы сдаться в плен, можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих.

Напомним, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к мобилизованным россиянам с призывом, если они хотят жить, бежать и сдаваться в плен ВСУ.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, с начала объявления "частичной" мобилизации в России уже призвали 100 тыс. человек.

Как правильно сдаться в плен ВСУ: инструкция

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