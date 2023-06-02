Стало известно, сколько россияне обстреляли городов и сел Украины в течение суток

За прошедшие день армия РФ обстреляла 10 областей Украины.

Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на ситуационный центр Минобороны Украины.

Отмечается, что оккупанты нанесли поражения по разным видам вооружения.

"Минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, стратегическая и тактическая авиация) были обстреляны 160 населенными пунктами и 93 объектами инфраструктуры", — говорится в сообщении.

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Число погибших и раненых посреди гражданского населения уточняют.

Напомним, ночью российские кафиры атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed и ракетами. Силам украинского ПВО удалось сбить все 15 крылатых ракет и 21 дрон.

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