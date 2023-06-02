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Стало известно, сколько россияне обстреляли городов и сел Украины в течение суток

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
24
Время на прочтение
1 мин
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Стало известно, сколько россияне обстреляли городов и сел Украины в течение суток

РФ атаковали Киев в ночь на 2 июня / Фото: Офис генерального прокурора

Россияне продолжают совершать ракетный террор против Украины.

За прошедшие день армия РФ обстреляла 10 областей Украины.

Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на ситуационный центр Минобороны Украины.

Отмечается, что оккупанты нанесли поражения по разным видам вооружения.

"Минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, стратегическая и тактическая авиация) были обстреляны 160 населенными пунктами и 93 объектами инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Число погибших и раненых посреди гражданского населения уточняют.

Напомним, ночью российские кафиры атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed и ракетами. Силам украинского ПВО удалось сбить все 15 крылатых ракет и 21 дрон.

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Дата публикации
Просмотры
24
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