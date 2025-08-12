Стало известно, сколько снарядов получат ВСУ в этом году по чешской инициативе

Снаряды / © Associated Press

До конца 2012 года Украина может получить еще около 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Чехия осуществляет практические взносы в общую безопасность и оборону. В частности, благодаря снарядной инициативе, начатой в 2024-м, Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года", - рассказал глава МИД.

По его словам, боеприпасы, приобретенные за счет замороженных активов РФ, – это пример решительных и смелых решений Чехии. Киев приветствует продолжение снарядной инициативы и в будущем.

Напомним, три страны объявили о выделении средств на ракеты Patriot для Украины. Швеция, Норвегия и Дания сообщили, что внесут в проект, возглавляемый НАТО, около 500 миллионов долларов США. Эти средства будут направлены на поставки американского оружия.