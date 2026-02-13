ТСН в социальных сетях

Стало известно, сколько солдат Ким Чен Ына погибло за Путина в войне в Украине

На российской Курщине находится около 11 тыс. солдат из КНДР.

Армия КНДР.

Армия КНДР. / © Associated Press

В войне в Украине на стороне России погибли и получили ранения шесть тысяч военных Северной Кореи. Сейчас в Курской области остается еще около 11 тыс. солдат Ким Чен Ына.

Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

В южнокорейской разведке утверждают, что военные КНДР дислоцируются в Курской области. Отмечается, что 10 тыс. человек – это обычные войска, еще 1 тыс. – инженерные.

По данным разведки Южной Кореи, ориентировочно 1,1 тыс. военных вернулись в КНДР в декабре 2025-го, но их могут повторно направить в Россию.

В Южной Корее считают, что несмотря на потери, северокорейские военные смогли освоить современные боевые тактики и с помощью армии РФ модернизировать свои системы вооружения. По данным Сеула, Пхеньян создал новый департамент по БПЛА и ускоряет усилия по созданию системы, способной разрабатывать и массово производить дроны.

Напомним, по данным украинского ГУР, по состоянию на январь 2026 северокорейские солдаты находятся в Курской области. Оттуда они под командованием офицеров РФ ведут атаки на украинские пограничные регионы.

В разведке отметили, что одна из главных целей участия КНДР в войне — овладение беспилотными технологиями и опыт ведения современных боевых действий.

