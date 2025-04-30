Армия КНДР / © Associated Press

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В боях против Украины погибли около 600 военнослужащих из Северной Кореи, воевавших на стороне российской армии.

Об этом в среду, 30 апреля, сообщили южнокорейские парламентарии со ссылкой на данные разведки, пишет Reuters.

«На данный момент потери среди северокорейских войск оцениваются примерно в 4700 человек, в том числе около 600 погибших», — сообщил журналистам депутат Ли Сонг Квун, член парламентского комитета по разведке, после брифинга разведывательного агентства страны.

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В общей сложности, по их данным, на фронт было отправлено около 15 тысяч солдат.

Напомним, 26 апреля 2025 года глава Генштаба армии РФ Валерий Герасимов заявил об освобождении территории Курской области РФ и отметил военных КНДР — это стало первым официальным публичным признанием российскими властями их участия в войне против Украины.

14 октября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея «фактически включилась» в войну против Украины.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между ВСУ и северокорейскими солдатами в Курской области России произошли «первые столкновения».

Летом 2024 года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривал взаимопомощь в случае вооруженного нападения.