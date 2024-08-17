Стало известно, сколько срочников Украина взяла в плен на Курщине и что с ними сейчас WP

В общей сложности в украинские тюрьмы привезли около 320 пленных россиян. Большинство из них даже не имеют ранений.

Украинским защитникам во время операции в Курской области удалось взять в плен по меньшей мере 250 российских срочников.

Об этом пишет The Washington Post.

Так, корреспонденты WP побывали в одной из украинских тюрем, которая находится на северо-востоке страны. Туда направляют тех, кого взяли в плен в Курской области.

Неназванный начальник тюрьмы рассказал журналистам, что за последние десять дней туда доставили 320 россиян, среди которых подавляющее большинство срочники. В то же время лишь около 20% — мобилизовавшие россияне и контрактники. Таким образом, количество срочников, попавших в украинскую тюрьму, составляет около 250.

По словам собеседника, некоторые молодые люди были "очень напуганы", когда только прибыли, но с тех пор они адаптировались.

Также WP побеседовали с попавшими в плен россиянами. Журналисты обратили внимание, что подавляющее большинство пленных не были ранены.

Солдаты РФ рассказали, что с ними хорошо обращаются и оказывают медицинскую помощь, а также кормят трижды в день, питание включает суп, салат и кашу.

Также в тюрьме находились представители Красного Креста, посетившие военнопленных.

Как рассказали WP срочники Николай и Сергей, 6 августа Украина напала на их военный штаб, а их командиры сбежали, не дав указаний, что делать дальше. Они три дня шли по лесам и болотам и спали на холодной земле, а затем вышли к украинским позициям, где их и взяли в плен.

Украинские солдаты проверили их на наличие оружия, а затем дали им еду, воду и сигареты.

"Они подходили, общались, рассказывали свои истории, слушали наши", – рассказал Николай.

При этом в одной из камер тюрьмы, где были солдаты постарше, настроение было более мрачным, пишет WP. Среди них были пограничники и солдаты-контрактники. Практически все мужчины сказали, что украинское вторжение стало для них первым боевым опытом и раньше их не отправляли в Украину.

Как рассказал один из пленных, из 60 человек, с которыми он сражался вместе, выжили только четверо или пятеро. Другие отказались сдаться и были убиты.

Напомним, издание Sky News написало, что российские срочники в Курской области сдались в плен Украине, чтобы не быть убитыми кадыровцами.

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