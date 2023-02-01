Стало известно, сколько танков Leopard 2 Испания планирует передать Украине в рамках первых поставок

Украина может получить от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4 от Испании в рамках первой поставки.

Об этом пишет издание El País.

"От четырех до шести Leopard 2A4. Именно столько танков Испания планирует поставить в Украину", — пишет СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что Министерство обороны страны ведет переговоры с промышленностью по срочному восстановлению танков.

Окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, хранящихся в течение десятилетия в группе материально-технического обеспечения № 41 в Сарагосе.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес заверила, что танки Leopard, которые Испания направит в Украину по решению других западных союзников, прибудут "до весны".

Танки для Украины

Германия приняла решение о том, что передаст Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства из состава Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешил другим странам отправлять эти танки в Украину.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в первой волне помощи Украина получит 120-140 западных танков. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Норвегия может передать Украине боевые танки Leopard 2 уже в конце марта, однако точное их количество пока не известно.

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