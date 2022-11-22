Стало известно, сколько территории Украины остается потенциально опасной из-за мин

В Украине сейчас остаются потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов около 175 тысяч квадратных километров территорий.
Об этом в сообщении в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГСЧС.
“В Украине остается около 175 тыс. кв. км потенциально опасных территорий, что составляет 30% общей площади государства”, — уточняется в сообщении.
Также чрезвычайники обнародовали видео, сделанное пиротехниками ГСЧС во время проведения разведки на Харьковщине.
Вот почему сейчас опасно выходить в поля и леса на деоккупированных территориях ... Тысячи противопехотных и противотанковых мин оставил враг. Гибнет все живое! Пожалуйста, будьте осторожны”, – читаем в сообщении.
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