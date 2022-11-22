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Стало известно, сколько территории Украины остается потенциально опасной из-за мин

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Стало известно, сколько территории Украины остается потенциально опасной из-за мин

Фото: Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии Украины

В Украине сейчас остаются потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов около 175 тысяч квадратных километров территорий.

Об этом в сообщении в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГСЧС.

“В Украине остается около 175 тыс. кв. км потенциально опасных территорий, что составляет 30% общей площади государства”, — уточняется в сообщении.

Также чрезвычайники обнародовали видео, сделанное пиротехниками ГСЧС во время проведения разведки на Харьковщине.

Вот почему сейчас опасно выходить в поля и леса на деоккупированных территориях ... Тысячи противопехотных и противотанковых мин оставил враг. Гибнет все живое! Пожалуйста, будьте осторожны”, – читаем в сообщении.

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