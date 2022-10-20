Стало известно, сколько ударов и чем россияне нанесли по энергосистеме Украины

Оккупационные войска России с 10 октября нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его данным, россияне атаковали украинскую энергосистему и дронами, и артиллерией, и ракетами. Он заверил, что Украина готова к новым потенциальным атакам, которые могут быть более мощными.

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"С минувшего понедельника до сегодняшнего дня по энергосистеме было около 300 ударов как ракетами, так и артиллерией и дронами. Безусловно, мы готовимся к вероятным драматическим повреждениям в энергосистеме, которые потребуют значительно больше времени для восстановления", — сказал министр.

Он также отметил, что украинцев упорно просят сократить потребление электричества.

"Есть падение потребления и когда этого не хватает, мы вынуждены вводить принудительные ограничения. Поэтому очень важно, чтобы люди максимально экономили. Мы бы хотели, чтобы сбережение электроэнергии было на уровне 20%. Это критически помогло бы нашей энергосистеме", — подчеркнул он.

Напомним, что после массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. Из-за атак РФ украинцев настойчиво просят уменьшить потребление электроэнергии. В частности, не включайте мощные электроприборы – микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели.

Даже небольшая экономия и снижение электропотребления в каждом доме помогут стабилизировать работу национальной энергосистемы. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус предупредил, если украинцы не будут экономить свет, веерные отключения электроснабжения возможны и дальше.

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