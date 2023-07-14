Стало известно, сколько уклонистов пытались бежать за границу с начала полномасштабной войны

В конце весны ежесуточно границу в обоих направлениях пересекали 85-90 тыс. человек.
С начала полномасштабного вторжения около 19 тысяч украинцев пытались незаконно пересечь границу.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге.
Он отмечает, что в летний период пассажиропоток на границе значительно вырос.
"В конце весны ежесуточно границу в обоих направлениях пересекали 85-90 тыс. человек. Однако с июня пассажиропоток начал расти: сейчас в будние дни граница пересекает 110-120 тыс. человек в сутки, а в выходные — 120-140 тыс", — рассказал он.
Также добавляется, что в среднем около 150 человек, в том числе мужчины от 18 до 60 лет получили отказ в пересечении границы.
Добавим, в Харькове задержаны руководители благотворительных фондов, которые нелегально организовывали побег военнообязанных за границу.
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