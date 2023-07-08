Стало известно, сколько Украина может потерять из-за невозвращения украинских беженцев

Украина без возвращения из-за границы мигрантов может потерять до 113 миллиардов долларов ВВП за 10 лет. Кроме того, наша страна может потерять около 45 млрд долларов налоговых поступлений.

Об этом говорится в исследовании Центра экономического обновления и EasyBusiness.

По данным аналитиков, возвращение мигрантов обеспечило бы быстрый и устойчивый экономический рост.

"Чтобы расти с темпом 7% в год, к 2032 году Украине нужно будет привлечь от 3,1 до 4,5 млн человек к рабочей силе (даже учитывая предположение, что большая часть мигрантов планируют вернуться", — отмечают в Центре экономического восстановления).

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Также отмечается, что со временем желание мигрантов возвращаться снижается из-за их интеграции в странах-реципиентах.

"По расчетам, около 1,42 млн украинских вынужденных мигрантов в странах Европы, а также 0,7 млн в странах-агрессорах относятся к рабочей силе (всего около 2,1 млн человек). Большинство взрослых мигрантов составляют женщины в возрасте 25-49 лет, львиная доля которых имеет высшее образование и работали до вторжения", — говорится в исследовании.

Прогнозируется, что большая часть мигрантов вернется домой уже после войны.

"Люди из зоны боевых действий наиболее готовы возвращаться из-за границы в более безопасные регионы при оказании помощи с жильем, трудоустройства и финансовой поддержки", — отметили в материале.

Добавим, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину более четверти граждан были вынуждены покинуть свои дома.

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