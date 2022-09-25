Стало известно, сколько украинцев остаются в плену оккупантов: среди них много женщин

На сегодняшний день в российском плену находятся 2500 украинцев. Среди них – гражданские, в том числе много женщин.

Оккупанты бьют пленных украинок, пытают и издеваются над ними.

Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в интервью "BBC Украина".

Она подчеркнула, что удерживаемые в плену РФ гражданские должны быть освобождены, а не обменены. Однако захватчики их не отпускают.

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"Мы говорим о 2,5 тысячи пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего — там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", – сказала Верещук.

Она отметила, что среди украинских пленных есть очень много женщин. В рамках обмена захватчики вернули Украине только несколько из них.

"Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что из "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули лишь несколько. Женщин надо освобождать, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они избивают наших женщин, они пытают наших женщин", – проинформировала вице-премьер.

Напомним, 25 сентября освобожденная из российского плена медик Марьяна Мамонова родила девочку. Женщина была взята в плен вместе с защитниками "Азовстали" в Мариуполе.

Как рашисты издевались над пленными из "Азовстали"

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