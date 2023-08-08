Стало известно, сколько украинцев пересекли закрытые границы с РФ и с Беларусью во время войны

С 24 февраля 2022 года с разных направлений, в частности, через закрытую границу с РФ и Беларусью вернулось более 18 тысяч наших граждан.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что коммуникации между украинскими и российскими пограничниками не происходит.

"С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, а в дальнейшем и деоккупации определенной части территорий, через разные направления, разные участки границы, в частности по направлению границы с Россией и Беларусью, домой из этих направлений вернулось более 18 тысяч наших соотечественников", – рассказал Демченко.

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Отметим, что пункты пропуска на границах со страной-агрессором закрыты.

Однако, по словам Демченко, на одном из пунктов пропуска РФ пропускает украинцев, и наших граждан там ждут детальные проверки.

"Как видим, по направлению границы со страной-агрессором наши граждане активно подвергаются проверкам со стороны российских пограничников. Не всегда у всех наших граждан с первого раза удается пересечь границу для того, чтобы добраться до украинской территории", – добавил пограничник.

Напомним, ранее глава Института будущего и бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил продлить ограничение выезда за границу мужчинам призывного возраста минимум на три года после окончания войны.

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