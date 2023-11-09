Стало известно, сколько украинских журналистов находятся в плену в Российской Федерации

Томиленко назвал журналистов, которых задержали власти оккупантов.
По меньшей мере, 25 журналистов сейчас в плену в РФ. Речь идет как о пленении, так и о содержании в местах неволи крымско-татарских гражданских журналистов.
Об этом во время пресс-конференции в "Укринформе" заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
По меньшей мере 25 журналистов находятся в плену. Мы называем пленом и содержание в местах неволи крымско-татарских гражданских журналистов", — заявил Томиленко.
Он рассказал о Владиславе Есипенко, Ирине Даниловиче, которых несправедливо задержали оккупационные российские власти в Крыму и их удерживают в неволе.
Томиленко также отметил, что заключены журналисты, задержанные на временно оккупированных со времени начала полномасштабного вторжения территорий Украины.
Он сообщил о задержанной оккупантами Виктории Рощине, которая работала на временно оккупированной территории несколько месяцев назад и с ней до сих пор нет связи.
Россияне удерживают в плену Ирину Левченко, освещавшую события в Мелитополе и Запорожье.
Томиленко сообщил и о Дмитрии Хилюке — журналисте информационного агентства "УНИАН", которого оккупанты забрали в плен во время попытки оккупации Киева и Киевщины, сейчас он находится в одной из тюрем России.
Напомним, российские пропагандисты распространяют информацию о странских военнопленных в составе группировки "Каскад", которые отправляются на фронт воевать против своих.
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