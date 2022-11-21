Стало известно, сколько военной техники потеряла Россия с начала войны

Российская армия с начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины потеряла более 8 тысяч единиц разной военной техники.

Об этом сообщает проект Oryx.

По состоянию на 20 июля российские агрессоры потеряли в Украине минимум 8044 единиц техники. Все потери запечатлены на фото или видеоматериалах.

ВСУ удалось полностью уничтожить 4927 единиц вражеской техники, еще 2619 единиц были захвачены украинскими военными. 300 единиц техники оккупанты бросили сами, еще 198 единиц были повреждены.

Эксперты установили, что за период войны российские захватчики потеряли 1748 боевых машин пехоты, из которых 1078 уничтожены, а 553 захвачены ВСУ. Также захватчики потеряли 1504 танков (862 уничтожены, 522 захвачены), 718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены).

Кроме того, за период войны российские агрессоры лишились 154 реактивных систем залпового огня и 80 зенитных ракетных комплексов.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, сколько техники "залендлизило" РФ Украине на Харьковщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ с февраля по июль выбили российских офицеров.

Читайте также: