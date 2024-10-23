Стало известно, сколько военных Северная Корея отправила на войну в Украину

Северная Корея направила три тысячи своих военных для поддержки войны против Украины. Впрочем, это количество не окончательно.

Об этом сообщили южнокорейские законодатели после брифинга национального разведывательного агентства, пишет Reuters.

По данным разведки Южной Кореи, ожидается, что к декабрю прибудет десять тысяч северокорейских солдат.

Последние цифры появились после того, как Национальная разведывательная служба Сеула заявила несколько дней назад, что КНДР отправила около 1500 спецназовцев в РФ на кораблях.

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"Признаки подготовки войск в Северной Корее были обнаружены в сентябре и октябре", — сказал Пак Сон Вон, член парламентского комитета по разведке.

По его словам, войска теперь рассредоточены по нескольким учебным центрам России и адаптируются к местной обстановке.

Напомним, в Пхеньяне сделали заявление об отправке войск на войну против Украины. Пхеньян назвал это "безосновательными стереотипными слухами". Между тем северокорейские власти заявили, что ее отношения с Россией "легитимны и способны к сотрудничеству".

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