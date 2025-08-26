Стало известно, сколько военных вернулось после самовольного ухода из части

Военный цветок

За последние две недели более 1700 украинских военнослужащих, ранее самовольно покинувших свои части, вернулись в строй или находятся на стадии возвращения.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований (ДБР) Алексей Сухачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что это стало результатом совместного совещания с Нацполицией, командованием Сухопутных войск, Военной службой правопорядка и местными органами власти. Была также проведена медийная кампания и создана специальная форма для обращений на сайте ДБР, которая позволила военным быстро инициировать возвращение.

"Многие обратились непосредственно из-за формы, опубликованной на прошлой неделе. По имеющимся у нас данным, количество желающих вернуться значительно больше", - подчеркнул Сухачев.

Напомним, что до 30 августа 2025 года действует упрощенный порядок возвращения в подразделения для оставивших службу. Это позволяет военным избежать уголовной ответственности и исправить ошибки в прошлом.