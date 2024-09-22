Стало известно, сколько вражеских кораблей находится в Черном море: отчет ВМС

В Черном море находится один носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет, а в Средиземном море — один ракетоносец с общим залпом до 16 ракет.

Об этом сообщают военно-морские силы.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 0 судов;

до Азовского моря – 1 судно.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию SOLAS 1974 года, выключая систему автоматической идентификации на своих судах, что угрожает безопасности мореплавания.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявлял, что Украина имеет возможности производить несколько миллионов дронов ежегодно.

Читайте также: