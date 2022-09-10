Стало известно, сколько вражеских носителей высокоточного оружия находится на дежурстве в Черном море

На боевом дежурстве в Черном море вдоль крымского побережья находятся три надводных носителя высокоточного оружия суммарным залпом 24 крылатых ракет морского базирования «Калибр».
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Будьте внимательными и сознательными, не пренебрегайте правилами безопасности и сигналами воздушной тревоги. Тщательно проверяйте информацию, относитесь с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, соблюдайте установленный порядок и доверяйте силам обороны. О подозрительных контактах, предметах, людях безотлагательно информируйте компетентные органы. Вместе мы сильнее. И все у нас будет — Украина! Потому что мы достойны Победы!", — говорится в сообщении.
Отметим, что российские оккупанты на Харьковском направлении деморализованы. Поэтому они бросают свою военную технику и пытаются бежать, чтобы спасти жизнь.
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