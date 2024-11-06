В Покровске большие проблемы с поставками воды, электричества и газа, там остаются десятки детей

Сейчас в городе продолжаются эвакуационные мероприятия продолжаются.
В Покровской общине в Донецкой области остаются 18 тысяч человек, среди которых 99 детей.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Игорь Филашкин.
По словам Филашкина, ситуация в городе остается критической из-за значительных проблем с поставкой воды, электроэнергии и газа. Эвакуационные мероприятия продолжаются.
"В городе работают некоторые лавочки Укрпочта. То же самое минимум для поддержки людей в городе работает. Ну очень огромные проблемы с водо-, газо-, электроснабжением. Враг каждый день обстреливает город", — отметил глава ОВА.
Напомним, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что если Украина потеряет город Покровск в Донецкой области, то для россиян откроется немало возможностей.
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