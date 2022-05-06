Стало известно, в каком формате будут заканчивать учебный год киевские школьники и когда начнутся каникулы

Стало известно, в каком формате будут заканчивать учебный год киевские школьники и когда начнутся каникулы

В Киеве определились с форматом обучения до начала летних каникул

До конца учебного года в Киеве учащиеся школ будут учиться дистанционно. В мае школьники не только будут изучать новый материал, но и будут повторять тот, что овладели ранее.

Соответствующее решение было принято в Киевской городской госадминистрации.

"Цель дистанционного обучения во время войны – не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение. Оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями – без негативных оценок и домашних заданий", – отметили в столичной мэрии.

Как сообщили в Украинском центре оценки качества образования для участия в национальном мультипредметном тесте ВНО, зарегистрировались более 402 тысяч участников. Чтобы стать участником прохождения ВНО нужно не только зарегистрироваться, но и подтвердить намерение сдавать тест. Как это сделать, сколько времени будет выделено на прохождение теста – в материале ТСН.ua

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