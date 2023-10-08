Стало известно, в какой стране Европы находится больше всего российских шпионов

Российские шпионы действуют по всей Европе и не только.
В Швейцарии сейчас находятся около 80 тысяч российских шпионов — это около одной пятой от общего числа агентов в России в Европе.
Такие данные опубликовала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Швейцарии.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские шпионы действуют по всей Европе и не только.
По оценкам разведывательных служб, которыми они поделились в сентябре с членами парламента, в стране сейчас находятся около 80 российских агентов.
"Правительство страны не налагает никаких санкций в виде выслания дипломатов, мол, каналы связи с Россией должны быть сохранены", — сообщил представитель швейцарского Департамента иностранных дел.
Там отмечают, что эти иностранные агенты представляют угрозу внутренней и внешней безопасности Швейцарии.
Добавим, Швейцария будет платить украинским беженцам от 1000 до 4000 долларов в случае добровольного возвращения на родину.
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