Стало известно, в какой стране Европы находится больше всего российских шпионов

Российские шпионы действуют по всей Европе и не только.

В Швейцарии сейчас находятся около 80 тысяч российских шпионов — это около одной пятой от общего числа агентов в России в Европе.

Такие данные опубликовала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Швейцарии.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские шпионы действуют по всей Европе и не только.

По оценкам разведывательных служб, которыми они поделились в сентябре с членами парламента, в стране сейчас находятся около 80 российских агентов.

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"Правительство страны не налагает никаких санкций в виде выслания дипломатов, мол, каналы связи с Россией должны быть сохранены", — сообщил представитель швейцарского Департамента иностранных дел.

Там отмечают, что эти иностранные агенты представляют угрозу внутренней и внешней безопасности Швейцарии.

Добавим, Швейцария будет платить украинским беженцам от 1000 до 4000 долларов в случае добровольного возвращения на родину.

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