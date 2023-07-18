Стало известно, в какой стране украинские пилоты начнут обучение на F-16.

Сначала молодые пилоты будут проходить подготовительную базу и наземную подготовку.

Украинские пилоты начнут проходить обучение на F-16 в Дании. В то же время в Румынию они попадут не быстрее 2024 года.

Соответствующее заявление сделал вице-президент по международным связям Lockheed Martin Рэя Писелли, пишет DefenseRomania.ro.

Отмечается, что подготовка к центру подготовки пилотов уже набирает обороты.

Учебный центр в Румынии будет расположен недалеко от Фетешти, на авиабазе 86 Борча. Инструкторы и техники, нанятые Draken, будут являться гражданскими лицами.

"Румыния предоставит инфраструктуру на базе Борча, Нидерланды предоставят самолеты, а Lockheed Martin через субподрядчика Draken International проведет обучение", — говорится в сообщении.

Напомним, по словам Игната , молодые пилоты будут проходить подготовительную базу и наземную подготовку, а уже впоследствии перейдут на практические полеты на истребителях.

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