Стало известно, за сколько лет Россия восстановит ракетные запасы

Россия сталкивается с проблемами восстановления запасов вооружения, в частности из-за санкций.

В силовых структурах Украины считают, что России понадобится пять лет для восстановления довоенного запаса ракет.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Им пять лет нужно на восстановление запаса по состоянию на февраль этого года. Санкции держат их без составляющих", — рассказали изданию.

Собеседник УП также уточнил, что россиянам все же удается "понемногу" производить ракеты из старых запасов, но не в довоенных темпах и объемах.

Ракетный террор России

Армия Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения ежедневно обстреливает города Украины ракетами, разрушая инфраструктуру и убивая гражданское население.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, с 24 февраля Россия выпустила по Украине ориентировочно 4500 ракет.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отметил, что в России заканчиваются высокоточные ракеты, поэтому оккупанты начали применять в войне дроны-камикадзе "Shahed-136".

По мнению военного эксперта Олега Жданова Россия использовала 35% своего ракетного арсенала.

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