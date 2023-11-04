Стало известно, за сколько российское командование продает солдат в частные компании

Российское командование продает мобилизованных на войну в Украине солдат частным военным компаниям.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

В отчете указывается, что российское издание "Важные истории" (iStories) пообщалось с матерью российского мобилизованного военнослужащего, проданного в частную военную кампанию "Редут" за 25 000 рублей (272 доллара США).

Женщина утверждает, что полковник Кожанов продал в отдельную диверсионно-штурмовую бригаду "Ветеран" своих бойцов, которые были приписаны к двум воинским частям 1440-го отмобилизованного полка — в/ч 29593 и в/ч 29303.

Еще в мае 2023 родственники военнослужащих 1440-го мобилизованного полка жаловались на то, что российское командование передало части полка в бригаду "Ветеран".

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Украины продолжает ухудшаться логистическое обеспечение личного состава российских оккупационных войск.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированный Крым каждый день прибывают новые мобилизованные из РФ.

Читайте также: