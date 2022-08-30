Стало меньше оккупантов и боеприпасов: Федоров рассказал о последствиях взрывов в Мелитополе

В понедельник, 29 августа, в Мелитополе Запорожской области прогремели четыре взрыва в северной части города.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 30 августа в эфире ТСН раскрыл детали и рассказал о последствиях для российских захватчиков.

"Вчера было три эпицентра, которые понесли потери для рашистов. Прежде всего, в 17 часов были четыре громких взрыва в Мелитополе, и главное, что пострадала одна маленькая, но очень важная военная часть для оккупантов. Сейчас мы ожидаем официального подтверждения информации, но уже очевидцы, жители Мелитополя видели, что на севере города расположенная военная часть уже не может функционировать", – отметил он.

Федоров также рассказал, что вчера был взорван склад боеприпасов в селе Михайловка, в 20 км от Мелитополя, и знаковым является то, что когда враги приехали смотреть, что там происходит, и врагов также стало гораздо меньше.

Взрывы также произошли в одном из мест, где оккупанты питались.

"Одно из мест, которое облюбовали рашисты для питания в Мелитополе, вчера также было повреждено в то время, когда они там ужинали, во время этого там было 5-6 автомобилей Федеральной службы безопасности РФ. Так что можем подытожить, что вчерашний день был точно одним из самых горячих для рашистов в Мелитополе", — резюмировал мэр.

Напомним, партизаны ликвидировали очередную группу российских оккупантов, временно оккупировавших Мелитополь Запорожской области.

Читайте также: