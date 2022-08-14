Станцию нужно вернуть Украине: 43 страны призвали Россию вывести свои войска из Запорожской АЭС

Там подчеркнули, что атомную станцию нужно вернуть под контроль украинских властей.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте ЕС.

Представители Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембург. Мальты, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Великобритании, Северной Ирландии, Соединенных Штатов и ЕС призвали Россию вернуть АЭС под контроль украинских властей.

"Неспровоцированная и неоправданная захватническая война Российской Федерации против Украины, суверенного государства, является грубым нарушением международного права, в частности Устава ООН. Мы решительно поддерживаем важность основополагающих семи столбов ядерной безопасности, как это изложено Генеральным директором МАГАТЭ Гросси. Размещение российского военного персонала и вооружения на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности и гарантий, которые все члены МАГАТЭ обязались уважать", — говорится в обращении.

В заявлении указано, что присутствие российских военных сил на Запорожской атомной электростанции мешает оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и стандартами безопасности МАГАТЭ, а также мешает МАГАТЭ выполнять свой мандат по гарантиям.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои военные силы и весь другой несанкционированный персонал из Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли восстановить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины и законный оперативный персонал может выполнять свои обязанности без постороннего вмешательства, угроз или неприемлемо тяжелых условий труда. Это также позволит МАГАТЭ осуществлять верификацию в соответствии с обязательствами Украины по гарантиям в безопасных условиях и вовремя", — отмечают представители цивилизованных государств.

Там также подчеркнули, что они осуждают ложь России, пытающуюся оправдать ядерный терроризм со стороны своих военных.

Напомним, у Зеленского объяснили, почему оккупанты "обстреливают себя на ЗАЭС".

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