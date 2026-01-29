Станет ли 2026 годом мира: какие сценарии ждут войну России против Украины

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Американское видение завершения войны РФ против Украины выглядит достаточно прямолинейным: Киев должен согласиться на отказ от части территорий, которые более десяти лет были ключевыми для обороны от России. Украине же предлагают западные гарантии безопасности — идею, которая для Москвы неприемлема. Параллельно стороны надеются на экономическую выгоду после прекращения боевых действий.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Как сообщили американские чиновники после переговоров при посредничестве США, состоявшихся в Абу-Даби в пятницу и субботу, встречи представителей России и Украины проходили в "оптимистической, конструктивной и позитивной атмосфере". По их словам, делегации демонстрировали взаимное уважение и корректность в общении. Переговоры должны продолжиться и дальше.

Реклама

В то же время, Россия не прекращает ракетные и дроновые удары по энергетической инфраструктуре Украины, оставляя города без света и тепла. Президент РФ Владимир Путин, по оценкам западных аналитиков, не отказался от своих стратегических целей подчинения Украины и ослабления позиций Запада в Восточной Европе.

На этом фоне возникает ключевой вопрос: приближается ли самая продолжительная война в Европе со времен Второй мировой к мирному соглашению, или 2026 станет очередным этапом изнурительной войны, а дипломатические усилия США — еще одним полем противостояния.

Аналитики очерчивают три базовых сценария развития событий.

Война продолжается, переговоры по кругу

Наиболее вероятный вариант — продолжение войны на истощение параллельно с не дающими результата переговорами. В администрации США предполагают, что Путин может согласиться на мир в обмен на полный контроль над Донбассом. В то же время в Украине к такому сценарию относятся с большим скепсисом.

Реклама

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отмечает, что украинцы не против мира как такового, однако, все действия России свидетельствуют о желании продолжать войну. По его мнению, передача Донбасса означала бы фактическое "бесплатное" вознаграждение для Москвы и создание плацдарма для нового наступления.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что любые территориальные компромиссы возможны только при наличии реальных гарантий безопасности, в частности с привлечением европейских военных и поддержкой США. Россия же категорически отвергает любое западное военное присутствие в Украине.

Украина под давлением истощения

Второй сценарий предполагает постепенное ослабление украинской армии из-за дефицита человеческих ресурсов. Многолетние бои, нехватка резервов и усталость личного состава могут заставить Киев согласиться на тяжелые условия — включая территориальные уступки, ограничение численности войска и минимальные гарантии безопасности.

Эксперты отмечают, что войны на истощение часто проигрываются внезапно, а постепенно. В то же время речь идет не о крахе, а о сложном выборе между плохим и еще худшим сценарием.

Реклама

Усталость России

Третий вариант связан с внутренними проблемами России. Ее экономика демонстрирует признаки стагнации, высокие процентные ставки отражаются на бизнесе, а санкции и удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре сокращают доходы бюджета. Тем не менее, Кремль пока не демонстрирует готовности менять курс.

Аналитики считают, что ужесточение санкций и более жесткий контроль за их исполнением могли бы сделать войну для Москвы слишком дорогой. Только тогда переговоры могут перейти из формальности к поиску компромисса.

Впрочем, большинство украинцев не верят, что Россия уже дошла до этого предела. Как отмечает Загороднюк, Кремль до сих пор считает, что у него лучшая альтернатива, чем мир, и лишь резкое ухудшение этой альтернативы может заставить его изменить позицию.

Ранее сообщалось, что на фоне сообщений о возможных дополнительных трехсторонних переговорах с участием США, Украины и России военный аналитик Майкл Кларк оценил реальные намерения Дональда Трампа и Владимира Путина по миру. По его словам, американский лидер действительно настроен на скорую сделку, тогда как Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий в ближайшее время.