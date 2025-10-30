Станет ли Покровск "умиральной ямой": эксперт ответил

Покровск / © Getty Images

Реклама

Ситуация на Покровском направлении очень динамична. Эксперт заявил, что враг бросил элитные силы, чтобы перерезать 4 логистические артерии ВСУ. По его словам, речь идет об «оперативном полуокружении», а не о полном «котеле», о котором лжет Путин.

Об этом военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил в эфире Радио NV.

Силы обороны Украины ведут тяжелые бои, пытаясь контролировать четыре ключевых логистических артерии на Покровском направлении. По словам эксперта, ситуация достаточно сложная.

Реклама

«Враг не только инфильтрировал несколько сотен своих штурмовиков внутрь населенного пункта. Враг упорно пытается перерезать ключевые логистические магистрали, которыми мы обеспечиваем наши гарнизоны, действующие не только в Покровске, но и в районе Мирнограда», — рассказал Селезнев.

Он считает, что нужно внимательно следить за динамикой боев в районе Родинского, Красного Лимана, Первого Мая и Котлиного. Именно там оккупанты пытаются перерезать пути обеспечения. «Мы же, соответственно, стараемся контролировать эти важные логистические артерии», — добавил он.

Селезнев подчеркнул, что о полном оперативном окружении украинского гарнизона говорить рано, несмотря на лживые заявления кремлевского диктатора.

«Расстояние между тисками сейчас составляет примерно 7 км. Конечно, эта территория сплошь простреливается вражеской артиллерией, минометами, активно работают вражеские дроны. Но, тем не менее, логистика понемногу работает», — объяснил эксперт.

Реклама

Он подчеркнул, что в этом контексте корректно говорить именно об «оперативном полуокружении», а не о полной блокировке, «как на том настаивает кремлевский диктатор».

Эксперт обратил внимание, что украинское командование видит ситуацию. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводил совещание по обеспечению устойчивой логистики.

«Но ситуация очень динамичная. Враг опрокинул на этот участок фронта свои элитные силы и средства. Российская морская пехота там действует, десантники, спецназовцы… Соответственно, враг будет и дальше прилагать усилия, чтобы полностью заблокировать наш гарнизон», — сказал Селезнев.

Он добавил, что Генштаб прилагает усилия для деблокады подразделений.

Реклама

Отдельно Селезнев упомянул об инфильтрации врага в сам Покровск, часто с использованием гражданской одежды. По его мнению, это указывает на неотложную проблему непроведения принудительной эвакуации, поскольку становится крайне трудно идентифицировать, кто именно перемещается по прифронтовому городу.

Напомним, российские войска активизировали наступление на Покровск и пытаются оцепить Покровскую агломерацию. Эксперт по системам радиоэлектроники Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что в случае невозможности сдержать врага следует принимать непопулярные решения по отводу украинских войск, чтобы сохранить жизнь защитников.

Такого же мнения придерживается военнослужащий Станислав Бунятов, который подчеркнул, что главное — не допустить повторения трагедии Угледара.