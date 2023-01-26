Станет ли возвращение Крыма в Украину политическим крахом Путина: прогноз западных СМИ

Предоставленные Западом танки усугубит опасность для российских войск на полуострове, однако этого недостаточно.

Освобождение Крыма зависит, прежде всего, от готовности США предоставить Украине дальнобойные снаряды.

Об этом пишет издание The Hill.

"Имея ракеты ATACMS или ударные дроны Grey Eagle, Украина могла бы успешно атаковать базы оккупантов в Севастополе или логистический хаб в Джанкое. Предоставленные Западом танки, конечно, усилят опасность для российских войск на полуострове, но ключевыми пока не являются. Успешность Владимира Путина как президента России, напрямую зависит от того, будет ли он контролировать Крым", — пишет издание.

Союзники Украины долгое время медлили с предоставлением Украине оружия, которое могло бы представлять угрозу для российской армии в Крыму, пишет издание.

"Однако в последнее время в Белом доме склоняются к тому, что карту Крыма можно успешно разыграть на потенциальных мирных переговорах с Кремлем. Мол, если у Украины будет достаточно средств, чтобы отвоевать полуостров, это существенно улучшит ее позиции на переговорах", — отметили журналисты.

Напомним:

Ядерное оружие в Крыму, новое наступление из Беларуси, странные заявления "повара Путина" и ад в Бахмуте | Сергей Грабский

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