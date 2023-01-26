Станет ли возвращение Крыма в Украину политическим крахом Путина: прогноз западных СМИ

Предоставленные Западом танки усугубит опасность для российских войск на полуострове, однако этого недостаточно.
Освобождение Крыма зависит, прежде всего, от готовности США предоставить Украине дальнобойные снаряды.
Об этом пишет издание The Hill.
"Имея ракеты ATACMS или ударные дроны Grey Eagle, Украина могла бы успешно атаковать базы оккупантов в Севастополе или логистический хаб в Джанкое. Предоставленные Западом танки, конечно, усилят опасность для российских войск на полуострове, но ключевыми пока не являются. Успешность Владимира Путина как президента России, напрямую зависит от того, будет ли он контролировать Крым", — пишет издание.
Союзники Украины долгое время медлили с предоставлением Украине оружия, которое могло бы представлять угрозу для российской армии в Крыму, пишет издание.
"Однако в последнее время в Белом доме склоняются к тому, что карту Крыма можно успешно разыграть на потенциальных мирных переговорах с Кремлем. Мол, если у Украины будет достаточно средств, чтобы отвоевать полуостров, это существенно улучшит ее позиции на переговорах", — отметили журналисты.
Напомним:
- глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию.
- военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.
- бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес ранее говорил, что Вооруженные силы Украины до февраля 2023 года будут создавать условия для операции по освобождению Крыма, а уже летом этого года им удастся деоккупировать полуостров.
- глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путем 2023 года.
Читайте также: