"Станет трудно бороться": в США назвали, сколько еще времени погода позволит ВСУ вести контрнаступление

Кирби заявил, что контрнаступление пошло "не так далеко или так быстро, как этого хотят даже украинцы", но борьба продолжается.

В ВСУ для ведения контрнаступления еще шесть-восемь недель хорошей погоды, прежде чем обеим сторонам станет трудно воевать.

Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил на брифинге 3 октября.

По словам Кирби, уже примерно через две недели погода ухудшится, что может осложнить боевые действия.

"Время нам не друг. У нас есть еще шесть-восемь недель хорошей погоды, прежде чем обеим сторонам, откровенно говоря, станет тяжело бороться", – сообщил представитель Белого дома.

Он отметил, что за эти недели "хорошей боевой погоды" США хотят иметь уверенность, что украинские войска смогут добиться успеха.

Кирби также заявил, что контрнаступление пошло "не так далеко или так быстро, как этого хотят даже украинцы", но все еще идет жестокая борьба на востоке и юге государства.

Как уменьшение помощи США повлияет на контрнаступление

Кирби также ответил на вопрос журналистов, способна ли Украина продолжать контрнаступление в случае существенного уменьшения поддержки со стороны США. Так, чиновник заверил, что в ближайшие недели будет "относительно последовательная и непрерывная поддержка Украины" со стороны Штатов, ведь у Пентагона еще несколько неиспользованных, но уже выделенных миллиардов долларов.

Представитель Совета нацбезопасности подчеркнул, что США оказывают Украине помощь в сфере безопасности каждые две недели. Он анонсировал, что в ближайшее время это будет продолжаться.

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В то же время Кирби предостерег, что в случае отсутствия дополнительного финансирования со стороны Конгресса Украина может столкнуться с "тяжелой остановкой" в ведении боевых действий. Он добавил, что любая потеря финансирования "не принесет Украине пользу".

Напомним, Пентагон направил письмо Конгрессу США, в котором сообщил, что имеет для военной помощи Украине около 5,4 млрд дол. Этой суммы хватит примерно на шесть месяцев при таких объемах затрат, как сейчас.

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