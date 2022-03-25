"Станет участником преступления": Верещук рассказала, почему попытки Красного Креста легализовать гумкоридоры в РФ, неприемлемы

"Станет участником преступления": Верещук рассказала, почему попытки Красного Креста легализовать гумкоридоры в РФ, неприемлемы

Международный комитет "Красный Крест" принял решение открыть представительство в российском Ростове.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Международный комитет "Красный Крест" принял решение открыть представительство в российском Ростове.

В телемарафоне она заявила, что в этом случае комитет станет участником преступления.

"Международный Комитет Красного Креста, руководитель которого был недавно в Москве, принял очень сомнительное решение открыть представительство в Ростове, то есть помогать украинцам с российской стороны", — сообщила Верещук.

Она считает, что такое решение Красного Креста является политически очень неправильным ходом, легализующим гуманитарные коридоры в РФ.

"Мы будем требовать от МККК, чтобы людей возвращали в Украину. Они должны им помочь и сделать коридор для возвращения в Украину. Иначе он будет участником преступления", – подчеркнула она.

При этом Верещук добавила, что МИД Украины будет обращаться в Красный Крест с нотой за разъяснением.

Напомним, Россия производит массовую принудительную депортацию населения временно оккупированных территорий Украины.

При этом Красный Крест планирует открыть офис у границы России с Украиной.

Напомним, Россия хочет воспользоваться этим для вывоза украинцев из временно оккупированных городов на свою территорию.

Украина категорически выступила против намерений Красного Креста открыть офис в Ростове-на-Дону якобы для более "эффективной работы" на территории восточной Украины.