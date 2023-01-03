"Становятся менее видимыми": Игнат рассказал о хитрости россиян во время запусков дронов вдоль Днепра

Дроны становятся менее видимыми радиолокационно, если ближе прижимаются к земле.

Российские войска запускают иранские дроны-камикадзе Shahed в темное время вдоль реки Днепр, чтобы их было труднее обнаружить радиолокационно.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Украинского радио".

"Потому что радиолокационно они становятся менее видимыми ― что ближе прижимаются к земле. Хочешь жить ― прижимаешься ниже. Радиолокационные средства, которые обнаруживают цель, не будут ее видеть, если цель летит ниже их уровня", — объяснил Игнат.

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Спикер подчеркнул необходимость гражданам находиться в укрытиях во время тревог.

"Даже при 100% работе ПВО, к сожалению, обломки падают и могут разрушать автомобили, здания и жизнь людей. Когда ракета попадает в цель, она разрывается не сразу лоб в лоб с "Шахедом", а рядом. Так работает зенитное оружие "Ее впечатляющие элементы прошивают фюзеляж ракеты или дрона, ракета теряет свои аэродинамические данные и падает вниз. Ее боевая часть не обязательно разрывается во время столкновения с зенитной ракетой. То есть эта боевая часть и обломки зенитной ракеты падают на землю", — отметил Игнат.

По его словам, основная цель атак дронами – Киев. И напомнил, что во время последних атак все запущенные дроны были уничтожены.

"Летят дроны по руслу Днепра, основная цель — это столица. Два воздушных командования "Восток" и "Юг" уничтожили определенное количество дронов, некоторые на пути в столицу сбили истребители, а большая часть уничтожена на подступах к Киеву. Киевская зенитно-ракетная бригада поработала достаточно успешно", — сказал он.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что силы ПВО Украины за первые двое суток 2023 года, 1-2 января, уничтожили 84 БПЛА врага. Это 100% результат.

Ранее экс-начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев объяснял, что армия России атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства "Шахед" ночью, чтобы обойти украинскую ПВО.

В свою очередь, в Минобороны объясняли, как погода влияет на возможности россиян обстреливать Украину.

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