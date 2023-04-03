"Полевые жены": захватчица рассказала, как женщины в армии РФ вынуждены удовлетворять командиров

Оккупантка говорит, что употребляет антидепрессанты, но ради денег снова хочет на фронт убивать украинцев.

Россиянка Маргарита летом 2022 ради денег заключила контракт с оккупационной армией и уехала на фронт убивать украинцев. Однако там ей не повезло — оккупант испытала сексуальные насилья со стороны своего командира.

Об этом пишет "Сибирь. Реалии".

43-летняя Маргарита посетовала на то, что в России она не могла заработать денег. Поэтому женщина в июне 2022 года решила заключить контракт с оккупационной армией и отправилась на войну против Украины. На фронте все сложилось не так просто, как представляла себе захватчица.

Она рассказала, что еще во время учебы ею заинтересовался полковник оккупационной армии и решил оставить ее в штабе. Другие военные заявили женщине, что "она понравилась полкану" и теперь будет его "полевой женой".

"Я спросила, как это, а они ответили: готовить, стирать и удовлетворять", — говорит захватчица.

На войне против Украины полковник продолжал добиваться женщины и создал для оккупанта невыносимые условия, потому что она отказывалась от интима с ним: захватчица ночевала на улице и оставалась без пайка.

Оккупантка вспоминает, что каждую военнослужащую оккупационной армии брал за "полевую жену" офицер. Маргарита вспоминает, что она даже видела, как один оккупант в нетрезвом состоянии расстрелял свою "полевую жену", потому что приревновал ее. Все списали на "нападение ВСУ", однако оккупантка стала инвалидом.

По словам Маргариты, некоторые женщины боялись забеременеть от своих временных "покровителей". Также некоторые захватчицы вынуждены были спать сразу с несколькими высокопоставленными оккупантами, потому что их "просто продавали".

"Алину отдали еще в сентябре. Просто поставили перед фактом – будешь вот с этим, ты ему понравилась. Она тоже из моего города. У меня там был человек, водитель, который все время двигался вместе со мной, рядом был. Он ее нашел потом, и я поговорила с ней. Спросила, все ли у нее хорошо. Ну, и она просто сказала, что у нее все нормально. Мне потом по секрету водитель шепнул, что ее просто затаскивали там конкретно, и поэтому ее полкан назад не отправляет, там все удобно", — говорит оккупант.

Несмотря на то, что женщина пережила на войне против Украины, она снова рвется на службу, чтобы "заработать деньги" на смертях украинцев.

Напомним, в России судят офицера, который якобы не отразил атаку ВСУ на Белгородскую область.

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