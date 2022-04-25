Starlink доступен в Украине: как он работает и кто может им пользоваться

Starlink доступен в Украине: как он работает и кто может им пользоваться

В Украине через день после того, как Путин приказал своим войскам начать полномасштабную войну в нашей стране, появился сервис Starlink. Пользоваться им бесплатно в период военного времени могут все желающие.

ТСН.ua рассказывает, как работает Starlink и для чего он нужен.

Что такое Starlink

Starlink – это спутниковая платформа, которая обеспечивает доступ к широкополосному интернету. Благодаря спутникам, размещаемым на околоземной орбите, сервис позволяет покрывать Сетью всю планету. Используется Starlink в основном в научных и военных задачах. Работает он благодаря специальному терминалу со спутниковой антенной.

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Зачем Starlink в Украине

Чтобы быть на связи, несмотря на перебои со стационарным интернетом, который предоставляют украинские операторы.

“Starlink позволит оставаться на связи там, где нет альтернатив — стационарный и мобильный интернет не работают из-за повреждений, в том числе и в результате военных действий, или отключения энергоснабжения. Или в соответствующем месте вообще нет покрытия”, — отметили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Когда Starlink появился в Украине

24 февраля президент РФ Путин объявил о начале так называемой "специальной военной операции", хотя практически весь мир называет это войной против Украины. А уже 25 февраля вице-премьер-министр Михаил Федоров написал на своей странице в соцсети обращение к Илону Маску — владельцу и разработчику сервиса Starlink. Он попросил его предоставить Украине спутниковую платформу. Уже через несколько часов Маск ответил:

"Сервис Starlink уже активен в Украине. Больше терминалов в пути".

Кто может пользоваться Интернетом от Илона Маска

Сейчас воспользоваться сервисом Starlink могут те города, где уже установлены терминалы. Такие "тарелки" уже есть в Буче, Ирпене, Борисполе, Черниговской, Житомирской и Сумской областях. В первую очередь, Интернет от Маска доступен для предприятий критической инфраструктуры, но пользоваться им могут и простые украинцы.

"Сегодня более 10 тысяч станций помогают быть на связи и поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, заведений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории. Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев", — написал на своей странице в соцсети вице-премьер-министр Михаил Федоров.

На период война Starlink в Украине бесплатный. В мирное время комплект для установки Интернета стоит 500 долларов (более 15 тысяч гривен), а ежемесячная абонплата обойдется в 100 долларов (более 3 тысяч гривен).

Чтобы подключиться к сервису, необходимо узнать, есть ли он в вашем городе, и загрузить на свой смартфон приложение, через которое происходит подключение к Сети.

Кстати, мобильное приложение в середине марта стало наиболее скачиваемым в Украине.

"Приложение загрузили в Украине почти 100 000 раз, за последние две недели количество инсталляций в мире выросло более чем в три раза", — подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, что российские хакеры атакуют рядовых украинцев, чтобы шпионить за ними и распространять фейки.

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