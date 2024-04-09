Starlink Илона Маска помогает российским оккупантам в войне в Украине — WSJ

Оккупационная армия использует в войне в Украине спутниковый Интернет Starlink американской компании SpaceX Илона Маска. Их покупают русские волонтеры и передают захватчикам.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на продавца из Москвы Олега.

По его словам, большинство его заказов идет с временно оккупированных территорий Украины.

Информационное агентство отмечает, что компания может ограничить доступ к Starlink посредством геозондирования, чтобы сервис был недоступен в определенных странах, а также может деактивировать отдельные свои устройства.

"Россия и Китай не позволяют использовать технологию Starlink, поскольку она может взорвать государственный контроль над информацией", – говорится в статье.

Журналисты напомнили заявление Илона Маск, что вроде бы ни один терминал не был прямо или косвенно продан в Россию и что терминалы не будут работать на территории РФ. Однако, как установило расследование журналистов, для Интернета Starlink существует теневая цепочка поставок, через которую совершают тайные соглашения в Африке, Юго-Восточной Азии и ОАЭ. Это позволяет устройствам попадать к некоторым противникам США и военным преступникам, в том числе и российским оккупантам.

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб подчеркнул, что SpaceX работает вместе с Украиной, чтобы попытаться прекратить использование РФ терминалов в войне.