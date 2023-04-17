Старое ракетное вооружение будет идти в ход, поэтому враг будет запускать такое производство — Игнат

Полтора месяца Россия не использует против Украины крылатые ракеты. Возможно, возобновится проект Х-50. 9 марта враг последний раз использовал крылатые ракеты. Почему так произошло, рассказал в эфире канала "Рада" спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Они будут использовать все то, что будет под рукой. Они будут поднимать старые проекты, это очевидно. Потому что Х-50 был отложен как нецелесообразный, потому что у них была ракета лучше — Х-101. Они достают не только танки Т-55, но уже и старое ракетное вооружение будет идти в ход, потому что им необходимо восстанавливать запас дальнобойного высокоточного оружия, а Х-50 — это такая же ракета, как Х-101 или "Калибр", которая может лететь достаточно далеко и доставать в любую точку Украины. Неясно, сможет ли враг свои идеи воплотить в жизнь, тем более в условиях санкций, сейчас они активно обсуждают в своих публиках, что они хотят чуть ли не все бомбы делать крылатыми, потому что они увидели, что это вроде бы работает и нужно увеличить дальность поражения именно бомб, предназначенных для свободного падения. Противник наращивает производство БПЛА, поскольку за этим будущее. Это как разведывательные, так и ударные дроны. Перепрофилированы некоторые производства на претворение в жизнь этой мечты", — отметил спикер.

Кроме "шахедов", по словам Игната, противник очень активно использует "ланцеты".

"Есть определенное противодействие этим "ланцетам", их сбивают и делают ловушки для этих БПЛА. Но все же они есть, они ими часто пытаются попадать по нашим объектам противовоздушной обороны, имею в виду по радиолокационным станциям, пусковым установкам. Опасность все же есть, поэтому против дронов тоже нужно наращивать прикрытие нашей системы ПВО и бронированной техники. В течение нескольких месяцев применения "ланцетов" стало больше. Раньше их было меньше, очевидно, что они работали, отрабатывали производство. "Ланцеты" есть разные — есть "Ланцет-1", "Ланцет-2", "Ланцет-3". Там разная боевая часть. Но они есть. Как правило, имеют небольшую боевую часть. Именно поэтому их направляют не на какие-то объекты, а именно по технике", – подытожил Игнат.

Напомним, как заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, российские оккупанты перестали наносить массированные ракетные удары, чтобы накопить запасы. И к осени они могут собрать около 2,5 тысячи ракет.

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