"Старого хлама много": эксперт объяснил, с чем оккупанты могут пойти в большое наступление

У российских оккупантов достаточно устаревшего вооружения, чтобы решиться на большое наступление и попытаться принудить Украину к переговорам. Но эта попытка не будет иметь успеха.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник во время телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"У них нет качественной техники – это очевидно. На мой взгляд, не только Т-62, но и Т-55, а возможно, несколько поиронизирую, и до Т-34 дойти. Но напомню, что автоматов Калашникова они наштамповали до 100 млн, винтовок Мосина – 37 млн, крупнокалиберных пулеметов ДШК – свыше 1 млн, РПГ-7 – свыше 9 млн. Старого хлама у них невероятно много.А пехотинцу достаточно дать в руки саперную лопатку, и они будут умирать "за родину, за Сталина", — говорит Черник.

Комментируя целесообразность такого наступления РФ, эксперт заявил:

"Нужен ли им этот последний "бросок мангуста"? Они проиграют, они должны давить, чтобы хоть каким-то способом попытаться посадить украинцев за стол переговоров с ними. Удастся ли им? 100% не удастся. Только оттянет их агонию и конечные похороны московского империализма... Но никоим образом недооценивать противника нельзя".

Черник добавил, что ВСУ построили на границе с Беларусью "украинскую линию Маннергейма":

"Если они отважатся, им не поздоровится. Для того, чтобы действительно что-то было по-настоящему серьезно, нужно не меньше, чем 50-тысячный корпус. Где им это взять — не понимаю. До 15 тысяч личного состава и соответствующей техники имеют. Это или полнокровная советская дивизия, или три механизированных бригады. Не более. Вместе с тем, для них создать какое-то психологическое давление — это уже результат".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат и точно пойдут в наступление – либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси.

"Прежде всего, важно удержать эту линию и не потерять позиции. Потому что освободить территории в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — удержаться. Это наша стратегическая задача", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может начать новую волну наступления уже в феврале.

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что россияне в Беларуси могут попытаться прорвать северную границу Украины.

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