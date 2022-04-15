Староста села на Киевщине взорвалась на растяжке в подвале сельсовета

Людей призывают пока не возвращаться на освободившиеся от оккупантов территории.

Староста села Гавронщина в Киевской области вместе с двумя военными подорвались на растяжке. Они получили контузии и осколочные ранения лица и рук. Жителям Киевщины все еще не советуют спешить возвращаться домой, потому что разминирование продолжается. Однако в приоритете — пути и места важны для восстановления газо- и электроснабжения. Чтобы осмотреть все дворы и дома – пока просто не хватает ресурсов.

Об этом говорится в ТСН.

У нее иссеченный лоб, зашитая щека, пострадали глаза — Наталья напугана и стесняется изуродованного лица. «Были пару частиц в роговице глаза, их вытащили, здесь зашили», – рассказывает женщина.

Она староста села Гавронщина Киевской области. После ухода русских войск вернулась в свою общину. Собиралась начать работу в сельсовете. Вместе с военными проверяла админздание, собирались спуститься в подвал. «Госпожа Наталья с двумя военными хотела осмотреть подвальное помещение сельсовета. Никто не мог подумать, что здесь есть какая-то опасность, потому что дверь была закрыта аккуратно на замок. А он здесь висел еще задолго до прихода россиян», – рассказывают работники.

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Военные успели только спуститься на три ступени вниз. «Я только увидела свет и это взрыв. Все залило кровью, я понимала, что у меня есть руки, ноги, я была в сознании, но я не знала, есть ли у меня лицо и есть ли у меня глаза», — говорит она.

Наталья прооперирована. У одного военного осколочные ранения лица и предплечья. В другого контузия и осколочные ранения. "Там была граната и мы взорвались на растяжке", — констатируют они.

Из двух гранат сдетонировала одна. На входе в подвал обгорела стена и все порублено вокруг. Сама растяжка была очень тщательно замаскирована, говорит военный, и хотя они осторожно заходили, все равно ее тронули. «Взрывное устройство возможно, где угодно и как угодно, как на растяжке внизу за дверью, так и сверху. Таких подарков будет много и очень опасно», – сообщают военные.

Чтобы обследовать все дома и дворы в селах и городах, которые были под оккупацией в Киевской области, понадобятся месяцы.

Олег хотел вернуться в дом в Бучу. Надо перезахоронить маму и брата, которые спрятаны во дворе. Он успел увезти женщину с детьми. Вернулся в Бучу, что спасти брата и маму, но при попытке выезда единственный выжил под обстрелом россиян. После деоккупации соседи сказали, что в его доме жили оккупанты. Так что пиротехники обследуют дом. В шкафу кухни стоит посуда хозяев, а под одной из кружок лежит граната. Если бы Олег сдвинул посуду – вряд ли остался жив.

Роман Шутило, руководитель пиротехнической части, показывает, как они работают именно в домах. «Открываете ящик на два сантиметра, просматриваешь, дальше еще на два сантиметра», — объясняет он.

Староста села Гавронщина в Киевской области вместе с двумя военными подорвался на растяжке

Затем военные методически просматривают двор. Олег, похоронивший маму и брата понимает, насколько правильным было решением не возвращаться в дом с женой и детьми, здесь до сих пор взрывы, но уже во время разминирования.

Жителям области говорят, что еще рано возвращаться, но очень многие хотят посмотреть, уцелели ли их дома. Разминирование продолжается, однако в приоритете дороги, админздания, места, где работают газовики и электричества. Обследовать дома и двор быстро – не хватает специалистов.

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