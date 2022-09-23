Старые и немощные: кого РФ мобилизует на оккупированных территориях

Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 23 сентября.

В частности, в Горловке, 19 сентября, представители 1-го армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десять мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

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В период с 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.

Оккупационные власти в Крыму заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех подпадающих под требования сотрудников.

Также известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил РФ имени маршала Василевского и их дальнейшем размещении на должности в войсках.

На базе московского общевойскового командного училища в период с 26 сентября по 24 октября российское военное руководство планирует провести собрание с находящимися в запасе гражданами.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Вечеру того же дня стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Возврат украинских пленных: детали спецоперации от украинского топ-руководства

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