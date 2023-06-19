Старые каски, потери и голод: пленный оккупант описал ужасную ситуацию в армии РФ под Бахмутом

Пленный уверяет — думал, что едет на военные сборы, а уже на следующий день оказался на фронте в районе Зайцево в старой каске, без бронежилета, с автоматом с ограниченным количеством патронов.

Российский военнопленный рассказал о больших потерях, плохом обеспечении и даже голоде во вражеском войске под Бахмутом на Донетчине.

Соответствующее видео с рассказом военнопленного захватчика опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Большие потери и голод. Очередной пленный рассказывает об ужасной ситуации в российской армии под Бахмутом", – говорится в заявлении Сырского.

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Он уточнил, что на видео зафиксирован рассказ 52-летнего Дениса Сержи родом из оккупированной Горловки Донецкой области, который служил стрелком в российском 269-м отдельном стрелковом батальоне.

Пленный рассказал, что российские войска обеспечены старыми советскими касками, пожаловался на нехватку боеприпасов на позициях, на голод из-за плохого продовольственного обеспечения и большие потери. Сержа также рассказал, что боится за свою семью и о том, как оказался в плену.

Как оккупант попал на войну

По словам военнопленного, 18 февраля 2022 года ему позвонили по телефону с работы и указали явиться в дом культуры шахты "Кочегарка".

"Появился, записали, погрузили в автобус и увезли. Сказали, что типа сборы. От предприятия сказали "надо" – значит надо. Привезли, переодели и сразу – на Зайцево 19 февраля. Оружие, автомат дали. Бронежилетов не было. Каска старого образца и четыре рожка (с патронами к автомату – ред.). Я тогда думал, что это будут только сборы – два-три дня и все, нас распустят", – рассказал Сержа.

Бои в районе Бахмута

Он добавил, что почти год воевал в районе Зайцево, а затем приспешника оккупантов перебросили в район Бахмута.

"Отвели сразу на позиции. Боеприпасов было вообще мало. Еда – в первые дни вообще голодали. Потом немного наладилось, но совсем плохо. На всех – мешок хлеба на 2-3 дня", – пожаловался пленный.

По словам Сержи, он вместе с другими боевиками в основном копали на позициях траншеи и выносили раненых.

Военнопленный принялся уверять, что на войну его забрали принудительно и оттуда "никак нельзя было уйти", ведь за дезертирство угрожала тюрьма: "Все-таки две дочери растут, могут быть и гонения".

Как сдался в плен

"Сам сдался. Нес раненого. Так получилось, что ребята зашли, я поднял руки, снял рожок и сказал, что я сдаюсь", – рассказал Сержа.

Он добавил, что в плену с ним обращаются хорошо и сразу оказали ему медицинскую помощь, накормили, напоили еще и угостили сигаретами.

"Не люблю я воевать, убивать людей. Очень много гибнет людей. И зачем нам это надо всем? Я больше не пойду воевать. Бросайте, ребята, оружие. Хватит воевать", – призвал российских захватчиков военнопленный.

Пленный оккупанты рассказал об ужасной ситуации в войске под Бахмутом: большие потери и голод

Ситуация в районе Бахмута

Как сообщила 19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, россияне перебросили в район Бахмута дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Однако, украинские защитники продвинулись в глубину противника на нескольких участках. За минувшие сутки там произошло 41 боевое столкновение.

Отметим, что основные силы украинских войск для вытеснения врага брошены на Запорожское направление, а на Донецком – продолжаются локальные штурмы и отражение позиций. Больше всего продвижений фиксируется вокруг Бахмута, где происходят постоянные штурмы, говорится в сюжете ТСН. На российских позициях, которые раньше были в оврагах, разбросаны остатки вражеских боеприпасов. Освобожденные территории перерыты воронками от прилетов и загажены мусором.

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