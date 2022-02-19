Старые методы: российские оккупанты обстреляли собственные позиции, чтобы обвинить в этом ВСУ

Старые методы: российские оккупанты обстреляли собственные позиции, чтобы обвинить в этом ВСУ

Боевики открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы.

Российские оккупанты в зоне проведения ООС 19 февраля обстреляли собственные позиции, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схид".

Военные отмечают, что российские боевики начали использовать старые методы для осуществления провокаций. В частности, открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы.

"В частности, около 4.00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное по направлению населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных. Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", — сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схид".

Напомним, российские оккупанты заранее записали видео о принудительном вывозе мирных жителей и даже сняли обстрелы, чтобы обвинить Украину в "агрессии".