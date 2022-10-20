Старыми пулеметами "Максимами" и "Браунингами-М2" гонят врага из Херсона войска добровольцев

Бойцы готовы воевать и таким раритетом, лишь бы выгнать врага с родной земли, потому что россияне превращают когда-то красивые украинские села и города в руины.

Пулеметами "Максим" и "Браунинг-М2" гонят врага из Херсона войска добровольцев, говорится в ТСН.

Российские оккупационные власти Херсона и их сторонники готовятся покинуть город и перебраться на левый берег Днепра. Они уверены, что украинская армия уже начала свое масштабное наступление на Херсонщине.

Российские СМИ в панике пишут, что украинское войско на Херсонском направлении перешло в наступление, командование ВСУ эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Здесь бойцы после обстрела враждебных позиции бойцы прячутся в блиндажах, обычно враг отвечает очень быстро. “У них много дронов, они наблюдают за нами. Боятся”, — говорят военный "Шерп".

Но сегодня российская артиллерия молчит, вероятно, уже начали экономить патроны, предполагает "Шерп", на этой позиции бойцы слишком не вкапываются, намекают, они здесь не надолго.

На другом участке фронта командир на псевдо «Паланковый» ездит по не слишком знакомой ему дороге на старенькой «Ниве», потому что к этой посадке только ночью зашли его бойцы. Они тоже не подтверждают и не опровергают, что это наступление.

Бойцы украинской добровольческой армии только недавно влились в армейские подразделения. Поэтому оружие у них пока отличается от номенклатуры Вооруженных сил Украины. Есть совсем экзотика "Браунинг М2" – американский пулемет, который успел повоевать от Фолклендов и Намибии до Камбоджи и Вьетнама.

"Паланковый" быстро возвращается в штаб, чтобы подбросить своим бойцам еще немного экзотики. Не муляж, это настоящие пулеметы "Максим", именно такие бойцы Махно ставили на свои тачанки еще больше ста лет назад. "Он используется только на опорных пунктах катать его не будем", — объясняют военные.

Бойцы готовы воевать и таким раритетом, лишь бы выгнать врага с родной земли, потому что россияне превращают когда-то красивые украинские села и города в руины.

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