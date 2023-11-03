Статья Залужного побуждает Запад к пересмотру военной помощи в Украине – Politico

Заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного подогревают дебаты о поддержке Украины в США. Конгресс Соединенных Штатов во главе с Майком Джонсоном были поражены откровенностью "железного" генерала.

Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, недавняя статья для британского издания The Economist главы ВСУ оказала существенное влияние на дальнейшие планы США по поддержке Киева в борьбе с российской агрессией.

Откровенность Залужного побудила республиканцев в Конгрессе пересмотреть вопрос по поставкам Киеву большого количества оружия.

Издание утверждает, что комментарии главнокомандующего ВСУ являются поводом к пересмотру американской поддержки Киева в ключе — "столько, сколько будет необходимо". И это может сделать задачу Украины в борьбе с агрессией России еще более сложной.

Сенатор-республиканец Джош Хоули, скептически относящийся к увеличению помощи Киеву, заявил, что откровенность Залужного "пробила большую дыру в политике администрации США в отношении Украины". По словам Хоули, их позиция состоит в том, что кроме военного аспекта Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину финансово и по всем другим направлениям, чтобы ситуация не зашла в тупик.

"Это, естественно, вызывает вопрос: какая именно наша стратегия по поводу конечной цели? Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план", — сказал он.

Сенатор-демократ Бен Кардин, также являющийся главой комитета по иностранным делам Сената США, сообщил о том, что оценка Залужного "совпадает с тем, что нам сообщали".

"Была надежда, что они добьются больших успехов", — продолжил он, надеясь, что Украина сможет удержать то, что она освободила от оккупации России при поддержке США.

"Сенат, скорее всего, одобрит увеличение помощи Украине, являющейся частью запроса президента США Джо Байдена на 106 миллиардов долларов, включающего поддержку Израиля и Тайваня, а также больше ресурсов для усиления безопасности южной границы с Мексикой", — говорится в сообщении.

В то же время, новому спикеру Палаты представителей Майку Джонсону приходится убеждать более скептически настроенных коллег. Недавно он заявил республиканцам в Сенате, что выступает за предоставление Украине большего количества оружия, но утверждает, что мог убедить законодателей одобрить эти поставки только отдельно от пакета помощи Израилю.

"Заявление Залужного, похоже, направлено на то, чтобы повлиять на дебаты в американском Конгрессе. Генерал, как и президент Украины Владимир Зеленский, отмечали необходимость более совершенных истребителей, беспилотников, ракет большей дальности и артиллерии, чтобы прорвать российскую оборону", — подытожило издание.

Статья Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал для британского издания The Economist статью "Современная позиционная война и как в ней победить", в которой он рассказал о ходе контрнаступления ВСУ, потребности в усилении мобилизации и рисках для обеих сторон.

ТСН.ua собрал главные тезисы, которые озвучил "железный" генерал в колонке для иностранного издания.

Читайте также: