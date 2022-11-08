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"Стал заложником собственной пропаганды и живет в мире фантазий": Подоляк — о проблеме Кремля

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
566
Время на прочтение
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"Стал заложником собственной пропаганды и живет в мире фантазий": Подоляк — о проблеме Кремля

Скриншот с видео

Советник руководителя ОП отмечает, что встреча с реальностью будет болезненной.

Проблема Кремля – в том, что он стал заложником собственной пропаганды и живет в мире фантазий.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Они (кремлевская верхушка — ред.) искренне верят, что Украина может сдаться "по звонку" из Белого дома, и цепляются за выборы, как за последнюю надежду. Встреча с реальностью будет болезненной. На международно признанных границах…", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 710 оккупантовнаибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. С начала широкомасштабного вторжения потери РФ в Украину перевалили за 77 тысяч личного состава.

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Дата публикации
Просмотры
566
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