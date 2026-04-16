Ставка на баллистику и круглосуточный террор: военный раскрыл новые планы врага против Украины

Атака на Украину

В Украине наблюдается острая недостаточность средств перехвата баллистических целей. Российские оккупанты, пользуясь дефицитом ракет к комплексам Patriot, все чаще выбирают именно баллистику для ударов по украинским городам.

Об этом сообщил военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко.

По словам военного, агрессор системно анализирует эффективность своих ударов. Когда крылатые ракеты и дроны перестают приносить желаемый результат из-за работы украинского ПВО, враг ищет новые подходы.

«Особенно то, что враг пытается изменять подходы и тактику своих атак. В принципе, это происходит системно во время войны, когда агрессор видит, что их атаки не приносят тех результатов, на которые они надеются», — отметил Мусиенко.

Он отметил, что в ходе последних атак почти все крылатые ракеты были уничтожены, однако баллистика остается критической проблемой. Украине нужно больше комплексов и боекомплекта к ним, но их снабжение затруднено ситуацией в мире. В частности, интенсивным использованием ракет в Patriot США и их союзниками в районе Персидского залива.

Планы на круглосуточный террор и тысячу «Шахедов»

Россия не оставляет попыток изнурить украинцев не только физически, но и психологически. Для этого оккупанты пытаются выйти на режим системного круглосуточного террора. Дневные атаки, по словам Мусиенко, направлены преимущественно на психологическое давление, поскольку они менее эффективны, чем ночные.

«Враг сейчас стремится к этому больше всего именно по баллистике. Вместе с тем мы видим, что они пытаются выйти на увеличение применения дронов», — отметил военный.

В частности, стало известно об амбициозных, но пока нереализованных планах Кремля:

«Известно, что в планы агрессора входило обладать способностью и возможностями применять около тысячи дронов непосредственно одной атаки. Они хотят выйти на эти показатели», — сообщил Мусиенко.

Несмотря на давление врага, Силы обороны Украины действуют на опережение. Благодаря операции «Паутина» удалось существенно ограничить возможности российской авиации, из-за чего рост обстрелов крылатыми ракетами пока не фиксируется.

Украинские защитники также сосредоточены на превентивных мероприятиях: уничтожении складов с Шахедами и пусковых рубежей во временно оккупированном Крыму.

«Силы обороны работают над тем, чтобы уничтожать, в частности, пусковые рубежи и не давать столь интенсивно использовать военную инфраструктуру в том же оккупированном Крыму», — подчеркнул Мусиенко.

Военный заверил, что работа по срыву планов РФ по массированным запускам беспилотников будет продолжаться, а баллистическая угроза остается приоритетным вопросом для обсуждения с международными партнерами.

Массированная атака 16 апреля — последние новости

Напомним, в четверг, 16 апреля, российские войска совершили комбинированную атаку по Украине. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие населённые пункты.

В столице в результате обстрелов погибли четыре человека, еще более 50 получили ранения. Повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили, возникли пожары.

В Одессе зафиксированы значительные разрушения, подтверждена гибель девяти человек, еще по меньшей мере 23 пострадали.

В Днепре в результате удара погибли два человека, десятки получили ранения, часть из них — в тяжелом состоянии.

Харьков также подвергся атаке беспилотниками: повреждены частные дома и инфраструктура, есть пострадавшие.

В целом по стране в результате атаки погибли по меньшей мере 15 человек, более 80 ранены. По данным Воздушных сил, россияне выпустили 703 воздушных целей, из которых 667 были обезврежены силами ПВО.

К слову, последние массированные удары России по Украине преследуют цель давления на гражданское население, чтобы заставить Киев пойти на условия Москвы во время возможных переговоров.

Об этом заявил пилот-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV.

По его словам, использование стратегической авиации не случайно, ведь такие операции нуждаются в значительных ресурсах.

«Просто так в воздух их не будут поднимать — это большие расходы горючего и ресурсов», — пояснил он.

Свитан подчеркнул, что подобные удары носят террористический характер и направлены, прежде всего, против гражданского населения.

«Это попытка давления на общество, чтобы заставить его согласиться на условия РФ», — отметил эксперт.

Он добавил, что подобная тактика используется для усиления позиций России на дипломатическом уровне.