Ставка на масштабные пожары: россияне оснастили новые дроны "Гербера-2" зажигательной смесью

Гербера / © ukrmilitary.com

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Российские войска начали оснащать новые беспилотники Гербера-2 обломочно-фугасно-зажигательной боевой частью массой 10 кг и отдельным баком с зажигательной смесью.

Об этом говорится в материале Militarnyi.

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Судя по снимкам, бак с зажигательной смесью расположен позади основной боевой части. Такая конфигурация должна увеличивать вероятность пожара после попадания. Вероятно, его могут использовать для ударов по критической инфраструктуре и складским объектам.

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Что известно о «Гербер-2»

«Гербера-2» – увеличенная модификация российского многоцелевого беспилотника «Гербера». Впервые она была зафиксирована над Украиной в начале августа 2026 года.

Дрон сохранил общую компоновку предыдущей версии — стреловидное крыло, центральное вертикальное оперение и двигатель с толкающим винтом в хвостовой части. В то же время он получил больший планер, измененную форму крыла и увеличенное оперение.

Одним из главных изменений стала более мощная силовая установка. «Гербера-2» получила поршневой двигатель рабочим объемом примерно 275 см 3 , который фактически является половиной двигателя ударного дрона Shahed/«Герань-2».

На предыдущих версиях использовался китайский двигатель DLE60 мощностью 7 лошадиных сил и рабочим объемом около 61 см3.

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Также новая версия обладает топливным баком вместимостью до 63 литров. Для сравнения, базовая Гербера имела 10-литровый бак и могла дополнительно оснащаться мягкими топливными резервуарами для увеличения дальности.

Ранее Герберу-2 фиксировали с боевыми частями массой от 4 до 10 кг в зависимости от дальности применения. У обычной «Герберы» боевая нагрузка, как правило, не превышала 5 кг.

В зависимости от конфигурации дроны этой семьи могут иметь оптические камеры, помехоустойчивую спутниковую навигацию и mesh-модемы для передачи видео и команд оператора. Также сообщалось об использовании 12-канальной помехоустойчивой антенны «Комета».

Герберу-2 фиксировали не только в Украине. Один из таких беспилотников ранее был обнаружен в Польше, на побережье Балтийского моря вблизи Русинова. Внутри обнаружили обломочно-фугасную боевую часть массой около 4 кг с взрывателем.

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Также сообщалось, что расследование украинского военно-аналитического издания «Милитарный», изучающее цепи поставок российского вооружения, выявило впечатляющую зависимость российских технологий от Запада. Как оказалось, 75% микросхем к новым дронам врага поставляют именно американские компании.

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