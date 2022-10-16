Ставки растут: разведка Украины предложила $100 тыс. за пленного террориста Гиркина

Украинская разведка обещает щедрое вознаграждение тому, кто возьмет в плен террориста Гиркина.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен.

Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

"Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства. Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР". СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета", — говорится в сообщении.

Игорь Гиркин также объявлен Нидерландами в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.

Волонтер Сергей Стерненко подчеркнул, что теперь вознаграждение за пленение Игоря Гиркина выросло уже до $150 тыс. вместе со средствами, предложенными накануне блоггерами, военными, спортсменами и чиновниками.

ГУР готов дать 100 000 долларов за взятие в плен военного преступника Гиркина!



Вместе с предложенными ранее средствами от меня, Тараса Тополи, Валерия Маркуса, Сергея Стаховского и Сергея Гайдая сумма составляет уже $150 000. pic.twitter.com/XfNrgpYAh6 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) октябрь 16, 2022

Как началась "охота" на Гиркина

15 октября активист и волонтер Сергей Стерненко написал сообщение в Twitter, предложив вознаграждение в $10000 тому, кто возьмет в плен террориста Игоря Гиркина.

Случилось это после того, как росСМИ сообщили, что Гиркин якобы уехал воевать против Украины.

Впоследствии лидер группы "Антитела" Тарас Тополя присоединился к инициативе и удвоил ставку до $20000.

"Добавлю еще $10 тыс. собственных сбережений, кто возьмет Гиркина в плен живым. Он еще по "боингу" должен дать показания", — написал Тополя.

После этого к флешмобу подключился главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус. Цена выросла до $30 тыс.

После 22:00, 15 октября, к "охоте" присоединились глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и теннисист Сергей Стаховский. Сумма выросла до $50 тыс.

Читайте также: