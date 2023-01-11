Ставленики ФСБ в войне против Украины теряют свое влияние: эксперт объяснил новые назначения

Пониженного в должности Суровикина превозносили пропагандисты, которые восхваляли "профессионализм" кадыровцев и беззастенчиво рефлексировали на пригожинских зеков.

От перестановки командующих группировкой российской армии в Украине исход войны не изменится, но новые назначения проявляют неприятную тенденцию для трио Пригожин-Суровикин-Кадыров.

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале военный эксперт Александр Коваленко, комментируя назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим группировкой российских войск в Украине, а бывшего руководителя "спецоперации" Суровикина - его заместителем.

Он напомнил, что Суровикина чуть ли не на руках носили пропагандистские ресурсы, которые раньше "возвеличивали "героичность" и "профессионализм" кадыровцев, а сейчас беззастенчиво рефлексируют на пригожинских зеков".

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“То есть мы можем рассмотреть очень интересное трио Пригожин-Суровикин-Кадыров, вызванное не результатом внутренней симпатии или давней дружбы, а прямой зависимостью от курирующей ими фирмы с адресом на Лубянке (имеется в виду ФСБ РФ, — ТСН.ua)”, — отметил эксперт.

Коваленко отметил, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, набирающий заключенных на войну в Украине, возглавляет гибридный силовой филиал ФСБ, одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров находится в жесткой зависимости от ФСБ через Росгвардию, а в "Суровикине" в армейской среде считается "фээсбешным генералом".

Нынешняя перестановка на фоне недавнего назначения начальником главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковника Александра Лапина, которого Кадыров и Пригожин критиковали за провалы на фронте, по его мнению, свидетельствует о том, что "пул ФСБ", давивший на министра обороны РФ Сергея Шойгу, начал терять доверие и авторитет.

"В командование РОВ возвращается старая дуб-дерево команда, которая критически не изменит ситуацию в зоне боевых действий, а вот на внутренней арене и даже немного глубже, могут произойти очень неприятные изменения для лубянковской группы. И Суровикин — заместитель, а Лапин снова при делах — это начало”, — считает эксперт.

Напомним, в среду, 11 января, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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