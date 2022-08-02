Ставят на колени и стреляют друг в друга: в оккупационной армии участились этнические конфликты

Среди российских оккупантов участились конфликты из-за этнического происхождения.
Между оккупантами из республики Тува и одним из командиров разведывательного батальона произошел конфликт со стрельбой.
Об этом рассказывает российский оккупант, разговор которого перехватила СБУ.
Захватчик рассказывает, что один тувинец из 55-й бригады РФ подстрелил командира одного из разведывательных батальонов. Тогда офицер отправил к тувинцам БТР с личным составом, который должен был обуздать вояк из республики Тува.
Россияне выстрелили в трех тувинцев, других — поставили на колени и заставили извиняться. Им сказали: или они извиняются, или их перестреляют свои.
"Учитывая предварительные перехваты в войске оккупантов появилась тенденция к самоуничтожению. А остальным, кто останется, украинские защитники помогут ликвидироваться на поле боя", — сообщает СБУ.
Напомним, в Бурятии расформировали "элитную" десантную бригаду.
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