Ставят на колени и стреляют друг в друга: в оккупационной армии участились этнические конфликты

Между оккупантами из республики Тува и одним из командиров разведывательного батальона произошел конфликт со стрельбой.

Об этом рассказывает российский оккупант, разговор которого перехватила СБУ.

Захватчик рассказывает, что один тувинец из 55-й бригады РФ подстрелил командира одного из разведывательных батальонов. Тогда офицер отправил к тувинцам БТР с личным составом, который должен был обуздать вояк из республики Тува.

Россияне выстрелили в трех тувинцев, других — поставили на колени и заставили извиняться. Им сказали: или они извиняются, или их перестреляют свои.

"Учитывая предварительные перехваты в войске оккупантов появилась тенденция к самоуничтожению. А остальным, кто останется, украинские защитники помогут ликвидироваться на поле боя", — сообщает СБУ.

Напомним, в Бурятии расформировали "элитную" десантную бригаду.

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